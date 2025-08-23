Edirne'de yangın: Kullanılmaz hale geldiler

Edirne'nin Tayakadın köyünde bir süt ürünleri firmasına ait deponun önünde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki diğer kamyona sıçradı.

YANGIN DEPOYA SIÇRAMADI

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince depoya sıçramadan söndürülen yangında 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.