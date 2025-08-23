Edirne'de yangın: Kullanılmaz hale geldiler

Yayınlanma:
Edirne'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında iki kamyonet kullanılmaz haine geldi.

Edirne'nin Tayakadın köyünde bir süt ürünleri firmasına ait deponun önünde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki diğer kamyona sıçradı.

YANGIN DEPOYA SIÇRAMADI

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

400 sporcu Meriç'te: Final heyecanı başladı400 sporcu Meriç'te: Final heyecanı başladı

Tokat'ın Gıj Gıj dağında yangın çıktıTokat'ın Gıj Gıj dağında yangın çıktı

İtfaiye ekiplerince depoya sıçramadan söndürülen yangında 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

