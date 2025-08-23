400 sporcu Meriç'te: Final heyecanı başladı

Yayınlanma:
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde devam ediyor.

Edirne önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor.

Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon dün eleme yarışlarıyla başladı. Heyecanla beklenen yarışlar, ikinci gününde final müsabakalarıyla sürüyor.

İlgi çeken şampiyonaya, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

3 KATEGORİDE DEV MÜCADELE

Organizasyonun ikinci gününde kürek çeken sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.

SABAH SEANSINDA MASTERLAR YARIŞTI

Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da yapıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

