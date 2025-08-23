Tokat'ın Gıj Gıj dağında yangın çıktı

Tokat'ın Gıj Gıj dağında yangın çıktı
Yayınlanma:
Gıj Gij dağı eteklerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Tokat'ın merkezi Oğulbey Mahallesi mevkisinde bulunan Gıj Gıj dağı eteklerinde çıktı.

Kısa sürede ormana yayılan alevlere ihbar üzerine bölgeye giden Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

