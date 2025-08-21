Hastane kantininde eşini vurdu
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde, Zeki A. iismli şüpheli boşanma aşamasında olduğu eşine tabancayla ateş etti.
Gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana gelen olayda hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., arkadaşı Maryam F. A. ile hastanenin kantininde oturduğu sırada boşanma aşamasına olduğu eşi Zeki A. yanına geldi.
EŞİNE VE ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ
Burada çift arasında çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Zeki A., yanında getirdiği tabanca ile eşine ve onun arkadaşına ateş etti.
İki kadın yaralanırken saldırgan eş ise olay yerinde kaçtı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakaladı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
