Hastane kantininde eşini vurdu

Tokat'ta Zeki A. isimli şüpheli hastane kantininde eşine ve onunla beraber oturan arkadaşına tabancayla ateş etti. Saldırgan eş yakalanırken yaralanan iki kadının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.