Hastane kantininde eşini vurdu

Yayınlanma:
Tokat'ta Zeki A. isimli şüpheli hastane kantininde eşine ve onunla beraber oturan arkadaşına tabancayla ateş etti. Saldırgan eş yakalanırken yaralanan iki kadının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde, Zeki A. iismli şüpheli boşanma aşamasında olduğu eşine tabancayla ateş etti.

Gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana gelen olayda hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., arkadaşı Maryam F. A. ile hastanenin kantininde oturduğu sırada boşanma aşamasına olduğu eşi Zeki A. yanına geldi.

EŞİNE VE ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

Burada çift arasında çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Zeki A., yanında getirdiği tabanca ile eşine ve onun arkadaşına ateş etti.

İki kadın yaralanırken saldırgan eş ise olay yerinde kaçtı.

tokatta-hastane-kantininde-bosanma-asam-874549-259787.jpg

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakaladı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

​​​​​​​

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı