Son dakika | Tokat'ta 4.0 şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01:24 te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sulusaray merkezli sarsıntının yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Çevre il ve ilçelerden hafif şekilde hissedilen depremde yetkilerinin açıklamalarına herhangi can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirirken, vatandaşlara da tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.