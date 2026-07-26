Doğar doğmaz öldürülüyorlardı! 31 Aralık 2026'dan sonra son bulacak!

İtalya, yumurta endüstrisinde yıllardır tartışma konusu olan erkek civcivlerin öldürülmesi uygulamasını sona erdiriyor. İtalyan hükümetinin yayımladığı uygulama yönergelerine göre, 31 Aralık 2026'nın ardından kuluçkahanelerde bir günlük erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklanacak.

34 MİLYON CİVCİVİ KURTARACAK ADIM: YUMURTADAN ÇIKMADAN CİNSİYET BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte kuluçkahaneler, embriyonun cinsiyetini yumurtadan çıkmadan önce belirleyen "yumurta içi (in-ovo) cinsiyet belirleme" sistemlerini kullanacak. Böylece erkek civcivlerin doğduktan hemen sonra öldürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin her yıl yaklaşık 34 milyon erkek civcivin yaşamının ilk 24 saatinde öldürülmesini engellemesi bekleniyor.

HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ "TARİHİ ADIM" OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Hayvan hakları örgütü Animal Equality, kararın yıllar süren kampanyaların ardından geldiğini belirterek bunu "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Örgüt, 2020 yılında başlattığı "Erkek Civcivlerin Katledilmesine Son Verin" kampanyası kapsamında 110 binden fazla imza topladı. Kampanya sürecinde raporlar hazırlandı, bakanlıklara çağrılar yapıldı, protestolar düzenlendi ve hükümete uygulama yönergelerini yayımlaması için baskı oluşturuldu.

2022'DE YASA KABUL EDİLMİŞTİ

İtalya'da erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklayan yasa 2022 yılında kabul edildi. Ancak uygulamanın hayata geçirilebilmesi için gerekli teknik yönergeler 2025 yılında yayımlandı. Yasak ise 1 Ocak 2027 itibarıyla fiilen yürürlüğe girecek.

TARTIŞMALAR TAMAMEN BİTMEDİ

Hayvan hakları savunucuları, düzenlemenin önemli bir kazanım olduğunu belirtse de bazı eksikliklere dikkat çekiyor.

Animalequality'in haberine göre, cinsiyet belirleme teknolojisindeki hatalar nedeniyle yumurtadan çıkan erkek civcivlerin, öğütme yerine karbondioksit solutularak öldürülebilmesi hâlâ mümkün. Ayrıca üreticilerin "erkek civciv öldürülmeyen çiftlik" etiketi kullanabilmesine ilişkin öz belgelendirme sisteminin tüketicileri yanıltabileceği ifade ediliyor.

Animal Equality, uygulamanın yakından takip edileceğini ve hiçbir civcivin "atık" olarak görülmediği bir sistem için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.