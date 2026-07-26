Bebekleri için yaptılar: Güvercinleri maviye boyayıp gökyüzüne bıraktılar

Arizona’nın Queen Creek kentinde yaşayan bir çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Düğün ve cenaze törenleri için güvercin hizmeti veren Sacred Dove Release adlı şirketten yardım alan çift, güvercinlerin maviye boyanmasını istedi.

Şirket sahibi Monica Flores, bunun kendisi için bir ilk olduğunu belirterek, “Bence harika bir fikirdi” dedi.

MAVİ GÜVERCİNLER ÇEVREDE PANİĞE NEDEN OLDU

Parlak mavi renkteki güvercinler serbest bırakıldıktan sonra, kuşlar Salt Nehri kıyısında yaşayan yerel sakinlerin dikkatini çekti. Bölgedeki vahşi yaşam rehabilitasyon merkezi Crystal’s Critter Havenın kurucusu Crystal White, kuşların doğal ortamda hemen fark edildiğini söyledi.

White, “Doğal çevremize hiç uymuyorlardı. Avcılar için adeta birer işaret fişeği gibiydiler” ifadelerini kullandı.

BOYA TAMAMEN TEMİZLENEMEDİ

White, kuşları toplamayı başardığını ancak üzerlerindeki boyayı tamamen çıkaramadığını belirtti. Şirket sahibi Flores ise kuşları asla tehlikeye atmayacağını savunarak, kullanılan boyanın zehirli olmayan gıda boyası olduğunu söyledi.

Ancak White’a göre sorun yalnızca boyanın içeriği değil. “Kuşların solunum sistemleri son derece hassastır. Herhangi bir maddeyi solumaları ya da yutmaları sağlıklarını olumsuz etkileyebilir” dedi.

TEPKİLER SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Shepherd'in haberine göre, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, kuşların boyanmasına tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından Monica Flores, bir daha güvercin boyamayacağını açıkladı.

Yetkililer, kuşların genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tamamının daha sonra güvenli şekilde evlerine geri döndüğünü bildirdi.