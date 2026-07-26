İsimleri bile aynı çıktı: İkiz kardeşler ikizlerle evlendi

Nijeryalı özdeş ikiz kardeşler Taiwo ve Kehinde Oguntoye, ikiz olmaktan her zaman gurur duyduklarını söylüyordu. En büyük hayalleri ise bir gün kendileri gibi ikiz kardeşlerle evlenmekti.

Bu hayal, 20 Haziran'da düzenlenen ortak düğün töreniyle gerçeğe dönüştü.

İKİZ KARDEŞLER İKİZ KARDEŞLERLE EVLENDİ

Oguntoye kardeşler, yine özdeş ikiz olan Taiwo ve Kehinde Adediran ile evlendi. Dört ikizin aynı düğünde dünyaevine girmesi hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Çiftler, Nijerya'nın*Ibadan kentinde düzenlenen ortak törenle evliliklerini resmileştirdi.

HİKAYE 10 YIL ÖNCE BAŞLADI

İki kardeş çifti ilk kez Ibadan Üniversitesi'nde tanıştı. O dönemde arkadaş olan ikizler, romantik bir ilişki yaşamayı düşünmedi.

Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden iletişime geçen kardeşler, bu kez birbirlerine aşık oldu ve evlilik kararı aldı.

İSİMLERİ DE AYNI

Nijerya'nın güneybatısında yaşayan Yoruba halkında ikiz doğumları yaygın görülüyor ve uğur olarak kabul ediliyor.

Gelenek gereği ilk doğan ikize Taiwo, ikinci doğan ikize ise Kehinde adı veriliyor.

Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran ile; Kehinde Oguntoye ise Kehinde Adediran ile evlendi.

ŞİMDİ EN BÜYÜK DİLEKLERİ YİNE İKİZ BEBEK

Evliliklerinin ardından aile kurmaya hazırlanan çiftlerin ortak dileği de dikkat çekti.

Taiwo Oguntoye, "Tanrı'nın izniyle ikiz bebeklerimiz olsun istiyoruz. Bu bizim en büyük arzumuz." diyerek yıllardır kurdukları hayalin ardından şimdi de ikiz çocuk sahibi olmayı dilediklerini söyledi.