Çanakkale’de boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yayınlanma:
Ayvacık ilçesinde boş bir arazide bulunan kız bebek cesedi, bölgede üzüntü yarattı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Olay yerine giden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, bebeğin göbek bağının henüz kurumamış olduğu ve doğumun kısa süre önce gerçekleştiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

canakkalede-bos-arazide-bebek-cesedi-bu-995929-295448.jpg

Küçük bebeğin kim tarafından bırakıldığının belirlenmesi için jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

