Çanakkale’de boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Olay yerine giden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fidan dikmek isterken kabusla karşılaştılar: Bebek cesedi bulundu!

Beşiktaş'ta bebeğinin cesedini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı: 'Yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum'

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, bebeğin göbek bağının henüz kurumamış olduğu ve doğumun kısa süre önce gerçekleştiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük bebeğin kim tarafından bırakıldığının belirlenmesi için jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.