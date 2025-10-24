Fidan dikmek isterken kabusla karşılaştılar: Bebek cesedi bulundu!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çocuklar, cami bahçesine fidan dikmek isterken toprağa gömülü bebek cesedi buldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde meydana geldi. Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar, gömülü halde bebek cesedi buldu.

bebek-cesedi-1.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çocuklar durumu, cami görevlilerine bildirildi. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bebek-cesedi-4.jpg

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

bebek-cesedi-2.jpg

bebek-cesedi-3.jpg

Polis, bebeği cami bahçesine gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

