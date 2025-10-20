İstanbul'da bir tramvay durağında ceset bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Vatan Tramvay Durağı'nın girişinin yanında hareketsiz halde yatan bir kişi görüldü. Şahit olan duyarlı yurttaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemede 53 yaşındaki B.T. olduğu kaydedildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

B.T.'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.