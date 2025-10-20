İstanbul'da bir tramvay durağında ceset bulundu

İstanbul'da bir tramvay durağında ceset bulundu
Yayınlanma:
Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı'nın girişinde erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Vatan Tramvay Durağı'nın girişinin yanında hareketsiz halde yatan bir kişi görüldü. Şahit olan duyarlı yurttaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemede 53 yaşındaki B.T. olduğu kaydedildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulunduBursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulunduİzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

B.T.'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Türkiye
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında kime ne kadar hapis istendi
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında kime ne kadar hapis istendi
Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı