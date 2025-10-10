İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi.

Denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu cansız beden denizden çıkarıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan olduğu tespit edildi.

İbrahim Aslan'ın naaşı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve kimlik tespiti işlemlerinin tamamlanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.