Mardin'de belediye tankerinin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesi'ne ait bir sulama tankeri, cadde üzerinde Hamza D. adlı 10 yaşındaki çocuğa çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Hamza D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.
KIZILTEPE BELEDİYESİ'NDEN DUYGUSAL TAZİYE MESAJI
Olayın ardından Kızıltepe Belediyesi, resmi bir açıklama yayımladı:
"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."
