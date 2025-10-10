Hırsızlar güvenlik kamerasını da çaldı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iş yerinin dış cephesinde bulunan güvenlik kamerasını bir kişi tarafından çalındı.

HIRSIZLIK ÇALINAN KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Olay yerinde önce çevreyi kontrol eden şüpheli, ardından kamerayı yerinden sökerek aldı. Şüpheli, olay yerinden uzaklaşırken hırsızlık anı ise çalınan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından firma sahipleri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu.

İŞLETME SAHİBİ: BU KADARINA DA PES

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler üzerinden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. İş yeri sahibi, güvenliği sağlamak için taktırdıkları kameranın çalınması karşısında şaşkınlığının ifade ederek, "Bu kadarına da pes" dedi.