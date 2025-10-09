Camını kırıp girdiği markette içki içip dondurma yedi sonra çekip gitti

Yayınlanma:
Burdur'da bir markete camını taşla kırarak giren kimliği belirsiz bir kişi, içeride yaklaşık bir saat boyunca içki içip, cips ve dondurma yedikten sonra hiçbir şey almadan ayrıldı. Hırsızlık amacıyla girmediği anlaşılan şüphelinin bu garip eylemi, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Sabah saat 06.30'da iş yerini açmak için markete gelen sahibi, camın kırık olduğunu ve içerinin dağınık olduğunu fark ederek durumu hemen polise bildirdi.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ BİR SAAT BOYUNCA YİYİP İÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin saat 04.30 sıralarında elindeki bir taşla marketin camını kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Şüphelinin, marketin iç tarafındaki başka bir bölümün kapısını zorladığı ancak açamadığı anlar da kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını şaşkınlıkla izleyen ekipler, şüphelinin yerine markette keyif yaptığını tespit etti. Görüntülere göre şüpheli, alkol dolabından aldığı içkilerden içti, raflardan aldığı cipsleri ve dondurma dolabından aldığı dondurmayı yedi. Yaklaşık bir saat boyunca marketin içinde kalan şüpheli, daha sonra geldiği gibi marketten ayrıldı.

Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

