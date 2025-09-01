Beşiktaş'ta bebeğinin cesedini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı: 'Yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum'

İstanbul’un Beşiktaş'ta meydana gelen korkunç olayda, sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde yaşamını yitiren bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi.

Yeni doğduğu ve göbek kordonunu kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Konuyla ilgili 3 çocuk annesi E.A. gözaltına aldı.

Şüpheli anne, Cinayet Büro’daki işlemlerinin ardından “birinci derece yakınını kasten öldürme” suçundan tutuklandığı bildirildi.

"ANNEM VE BABAM BENİM HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORLARDI"

Anne E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. EKOL'den Dilek Yaman'ın aktardığına göre anne E.A.'nın ifadesinde, E.D. ‘Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam hamile olduğumu biliyordu. Annem ve babam yaklaşık 15 gün önce Çorum'a gitti. Ben doğum yaparken yanımda kimse yoktu. Doğum yaptıktan sonra bebek ağladı. Ben kordonunu kestim.

Ben bebegin üzerindeki bıçaklı yaralanmaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Ben bebeği orada bıraktıktan sonra kazan dairesinin bitişiğindeki evime geçtim. Eve bebek ağlama sesi hiç gelmedi.

Kazan dairesine o gün içerisinde benden başka kimse girmedi. Zaten ben kazan dairesinden çıkarken de bebek ağlamıyordu. Saat 17:30 gibi kazan dairesini yıkadım.

"BEBEĞİ POŞETE KOYDUM"

Ben kazan dairesini yıkarken bebeği poşete koydum. Muhtemelen doğum yaptıktan sonra hatırlamamakla birlikte bebeğe zarar verdim. Sonrasında hiçbir şekilde bebekten ses gelmedi. Daha sonra kova ile birlikte bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Ben bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum.

Ancak sonrasında bebeği çöp konteynerinin oraya bırakıp marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Ben göbek kordununu kestikten sonrasını hatırlamıyorum. Bu olaylari ben tek başıma yaptım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.