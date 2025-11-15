Adana’da kafa kafaya çarpışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana’da kafa kafaya çarpışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Seyhan’daki Müze Alt Geçidi’nde kontrolden çıkan cipin kamyonetle çarpışması sonucu Yunus Görecek ve Zehra Akyüz yaşamını yitirdi; kamyonet sürücüsü Bayram O. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, kontrolden çıkan bir cipin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki Müze Alt Geçidinde meydana geldi. Yunus Görecek (20) yönetimindeki 34 RC 9533 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Bayram O.’nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, cip sürücüsü Yunus Görecek ile araçtaki Zehra Akyüz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görecek ve Akyüz’ün cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

