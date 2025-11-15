Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte düzenlenecek etkinlik öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geçici yol kapatma kararı aldı.
Ankara Spor Salonu’nda yarın saat 09.00’da başlayacak program nedeniyle, bugünden itibaren geçerli olacak trafik düzenlemesi şöyle:
Kapanış Başlangıcı: Bugün (15 Kasım Cumartesi) saat 21.00.
Kapanış Süresi: Program sona erene kadar.
Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına geliyor!
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE BÖLÜMLER
Cumhuriyet Caddesi: Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasında kalan bölümü çift yönlü olarak.
Tren Garı Kavşağı Bağlantıları: Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı.
Tren Garı - Ulaştırma Kavşağı Bağlantıları: Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantların tamamı ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı.
Kazım Karabekir Caddesi Bağlantısı: Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı.
Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saat ve tarihlerde alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica edildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)