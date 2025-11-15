Feci kazada şehit düşen polis son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
Manisa Alaşehir'de polis aracı tıra çarptı. Araçtaki Polis Memuru Ali Barut şehit oldu. Barut, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı, Süleyman Demirel Bulvarı’nda park hâlindeki bir tıra çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

492978.jpg

Kazada Polis Memuru Ali Barut şehit oldu. Ağır yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

aa-20251115-39714261-39714257-sehit-olan-polis-memuru-ali-barut-icin-alasehir-ilce-emniyet-mudurlugunde-toren-duzenlendi.jpg

Şehit polis Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Barut’un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

aa-20251115-39714261-39714260-sehit-olan-polis-memuru-ali-barut-icin-alasehir-ilce-emniyet-mudurlugunde-toren-duzenlendi.jpg

Barut'un yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

