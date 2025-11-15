Feci kazada şehit düşen polis son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı, Süleyman Demirel Bulvarı’nda park hâlindeki bir tıra çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Polis Memuru Ali Barut şehit oldu. Ağır yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şehit polis Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Barut’un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Barut'un yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.