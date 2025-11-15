160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı

160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Yayınlanma:
Dolandırıcılık suçlarından hakkında 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ç., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 127 ayrı dosyadan kesinleşmiş 160 yıl 2 ay hapis ve 64 bin 440 TL adli para cezası bulunan Y.Ç.’yi yakalamak için çalışma yürüttü.

TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandıTIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı

2 çocuğa istismardan 15 yıl hapsi isteniyor: Serbest bırakılan 77 yaşındaki muhtara bir suçlama daha2 çocuğa istismardan 15 yıl hapsi isteniyor: Serbest bırakılan 77 yaşındaki muhtara bir suçlama daha

Yaklaşık 4 yıldır firari olan hükümlünün İstanbul’da saklandığı tespit edildi. Hatay polisinin koordinesinde düzenlenen operasyonla Y.Ç., saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yaşam
Mardin’de taziye evini tarumar ettiler
Mardin’de taziye evini tarumar ettiler
Bu pidecide yatır var
Bu pidecide yatır var