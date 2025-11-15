160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Dolandırıcılık suçlarından hakkında 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ç., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 127 ayrı dosyadan kesinleşmiş 160 yıl 2 ay hapis ve 64 bin 440 TL adli para cezası bulunan Y.Ç.’yi yakalamak için çalışma yürüttü.
Yaklaşık 4 yıldır firari olan hükümlünün İstanbul’da saklandığı tespit edildi. Hatay polisinin koordinesinde düzenlenen operasyonla Y.Ç., saklandığı adreste gözaltına alındı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
