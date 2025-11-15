160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 127 ayrı dosyadan kesinleşmiş 160 yıl 2 ay hapis ve 64 bin 440 TL adli para cezası bulunan Y.Ç.’yi yakalamak için çalışma yürüttü.

TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı

2 çocuğa istismardan 15 yıl hapsi isteniyor: Serbest bırakılan 77 yaşındaki muhtara bir suçlama daha

Yaklaşık 4 yıldır firari olan hükümlünün İstanbul’da saklandığı tespit edildi. Hatay polisinin koordinesinde düzenlenen operasyonla Y.Ç., saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.