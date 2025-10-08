2 çocuğa istismardan 15 yıl hapsi isteniyor: Serbest bırakılan 77 yaşındaki muhtara bir suçlama daha

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çocuğa karşı cinsel istismar iddialarından sonra görevden uzaklaştırılan 77 yaşındaki muhtar hakkında bir istismar iddiası daha ortaya atıldı. Mağdur E.B. 15 yıla kadar hapisle tutuksuz yargılanan erkeğin kendisini 8 yıl önce istismar ettiğini öne sürdü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde muhtarlık yapan H.A. cinsel istismar iddiasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

27 Nisan'da görevden uzaklaştırılan 77 yaşındaki muhtar, 2 çocuğa karşı cinsel istismar suçlamasıyla 10 Eylül'de Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada üzerine atılan tüm suçları reddedilen H.A. hakkında bir dava daha açıldı. Şüpheli ile aynı mahallede oturan E.B., H.A hakkında 8 yıl önce kendisine istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Cinsel istismar hükümlüsü 70 yaşındaki firari yakalandıCinsel istismar hükümlüsü 70 yaşındaki firari yakalandı

SERBEST BIRAKILAN 77 YAŞINDAKİ MUHTARA BİR SUÇLAMA DAHA

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Sebahattin Aydın'ın haberine göre; mağdur E.B., yaklaşık 8 yıl önce arkadaşı ile birlikte erik toplarken tuvaletlerinin gelmesi nedeniyle yakında bulunan muhtarlığa gittiklerini, muhtarın kendisini yanına çağırarak istismarda bulunduğunu anlattı.

ARKADAŞININ MAĞDURİYETİ ÜZERİNE ŞİKAYETÇİ OLDU

E.B., 2017 tarihinde olayın yaşandığını söyleyerek, "E.Ç’nin de mağdur olduğunu duydum; bu yüzden hakkımı aramaya karar verdim. Halen kendisini mahallede gördüğümde bana uzun süre bakıp selam vermektedir. Kendisiyle eskiye dayalı bir husumetimiz yoktur" dedi.

Tanık olarak dinlenen İ.Ç., H.A.’nın E.B.’ye yaptıklarını gözleriyle gördüğünü söyledi.

"AİLELERİYLE HUSUMETİMİZ VARDI İFTİRA ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Suçlamaları reddeden 77 yaşındaki H.A. ise savunmasında, "Olay günü kızlar geldi; tuvaleti kullanmalarına izin verdim. Sonra da uzaklaştılar. Önceki duruşmada da dediğim gibi E.Ç’nin ailesi ile muhtarlık seçimlerinden kaynaklı aramızda bir husumet vardır. E.B. de E.Ç’nin arkadaşıdır. Bana bu nedenle iftira atıldığını düşünüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti her iki dosyanın da birleşmesine karar vererek duruşmayı 2026 yılı nisan ayına erteledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

