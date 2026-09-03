14 yıl sonra gölün ortasında belirdi, sonra sırra kadem bastı!

Geniş bir gölün ortasında ağaçlarla kaplı bir “ada” ortaya çıktı. Bir süre sonra ise kayboldu. Üstelik bu sıra dışı oluşum uydular tarafından da görüntülendi.

ÖNCE YOKTU, SONRA ORTAYA ÇIKTI

21 Temmuz 2026’da Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydusu, gölün üzerinde daha önce bulunmayan yeşil bir alan görüntüledi. Alanın üzerinde ağaçlar bulunuyordu. Daha sonra ise oluşum ortadan kayboldu.

YAPAY ZEKA SANILDI

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki görüntüler o kadar sıra dışıydı ki barajı yöneten BC Hydro, ilk başta bunun yapay zekayla oluşturulmuş olabileceğini düşündü. Ancak uydu görüntüleri oluşumun gerçekten var olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, bunun üzerinde ağaçların büyüdüğü sürüklenmiş ağaç parçalarından oluşan doğal bir sal olabileceğini belirtiyor.

14 YIL SONRA İLK KEZ MAKSİMUM SEVİYEYE ULAŞTI

Futura sciences'in haberine göre, gizemli oluşum ağustos sonunda yeniden görüldü. Bu kez Williston Gölü’ne dökülen Ospika Nehri üzerinde bulundu. Oluşumun yıllar içinde göl kenarında oluşmuş, rezervuarın 14 yıl sonra ilk kez maksimum seviyeye ulaşmasıyla da yerinden kopmuş olabileceği değerlendiriliyor.

TEKNE SAHİPLERİ UYARILDI

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki Williston Gölü’nde yaşanan olayın şu ana kadar baraj veya elektrik üretimi açısından sorun oluşturmadığı belirtildi. Ancak sürüklenen oluşum nedeniyle tekne sahipleri ve balıkçıların dikkatli olmaları istendi.