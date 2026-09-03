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Halk TV Türkiye Denizin ortasında motoryatta yangın çıktı

Denizin ortasında motoryatta yangın çıktı

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, motoryattaki 2 kişiyi kurtararak limana çıkardı. Yangın söndürüldü.

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Denizin ortasında motoryatta yangın çıktı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bir motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Motoryatta bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak Marmaraereğlisi Limanı’na çıkarıldı.

YANGIN MAKİNE DAİRESİNDE ÇIKTI

Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halinde bulunan bir motoryatın makine dairesinde henüz belirtilmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum için ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait gemi, korvet ve bot sevk edildi.

MOTORYATTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yangının devam ettiği motoryatta bulunan 2 kişiyi kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekipler tarafından motoryattan çıkarılan kişiler, Marmaraereğlisi Limanı’na götürüldü.

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MOTORYATTA HASAR OLUŞTU

Yangının söndürülmesinin ardından motoryatta hasar oluştuğu belirlendi. Yangının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Deniz
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