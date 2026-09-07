Zeki Müren'in koklamaya kıyamadığı 300 yıllık manolyanın hikayesini anlattı

Bursa'nın tarihi Hisar semtinde 300 yıllık manolya ağacı, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in çocukluk anılarını ve ölümsüz eserine ilham veren hikayeyi taşımaya devam ediyor. Sanatçının çocukluk arkadaşının oğlu Ahmet Aydın, ağacı butik otelin bahçesinde koruma altında tutuyor.

Osmangazi ilçesinin tarihi Hisar semtindeki Mollagürani Mahallesi'nde, 18. yüzyıldan kalma bir konağın bahçesinde 300 yıldır ayakta duran manolya ağacı, Bursa'nın en yaşlı manolyası olarak biliniyor. Ağaç, 1931 yılında aynı mahallede doğan Zeki Müren'in çocukluk yıllarına uzanan bir hatıranın da canlı tanığı.

KOKLAMAYA KIYAMAM, BENİM GÜZEL MANOLYAM

Zeki Müren 1938-1942 yılları arasında bu ağacın altında mahalle arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Sanatçının 1955 yılında ilk kez seslendirdiği ve Türkiye'nin ilk Altın Plak Ödülü'nü kazanan 'Manolyam' adlı eserini bu ağaçtan ilhamla yazdığı belirtiliyor. Şarkının "Koklamaya kıyamam, benim güzel manolyam" dizesi, bugün hala ağacın hikayesini yaşatıyor.

METRUK KONAK BUTİK OTELE DÖNÜŞTÜ

Manolya ağacına sahip çıkan isim, Zeki Müren'in çocukluk arkadaşı Hayrettin Aydın'ın oğlu Ahmet Aydın (65). Aydın, 5 kuşaktır ailesinin yaşadığı mahallede metruk haldeki tarihi konağı eşiyle birlikte restore ederek butik otele dönüştürdü. Otelde Zeki Müren'in kendi sesinden şarkıları çalıyor, duvarlardaki fotoğraflarla da geçmişin izleri korunuyor.

Aydın, babasının anlattığı anıları şu sözlerle aktardı:

Ahmet Aydın, "Rahmetli Paşamız, Sanat Güneşimiz Zeki Müren'imizin ilham almış olduğu ağaç. Zeki Müren'imiz bizim mahallemizde doğup, büyümüş. Şu emanetçisi olduğumuz yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde dünyaya gelmiş. Rahmetli babamla ilkokulda birlikte okumuşlar. Rahmetli babam, bana sağlığında anlattı bunu. 1938-1942 yılları arasında bu ağacın altında, burada birlikte oynamışlar. Ben oyun grubundaki birçok kişiyi tanıma fırsatını elde ettim. Yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar 2 kişi hayattaydı. Onlar da rahmetli oldular. O dönemlerde bu ağaçtan aldığı ilhamla, 'Koklamaya kıyamam, benim güzel manolyam' sözlerini yazıyor. Buranın dördüncü emanetçisiyim. Babamın ve Zeki Müren'in hatırasını yaşatmak için bu vefa borcuma sahip çıkıyorum. Biz burada emanetçiyiz ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

HAZİRANDA ÇİÇEK AÇIYOR, KOKUSU BÜTÜN MAHALLEYİ SARIYOR

Manolya ağacı her yıl haziran ayının ilk haftasında çiçek açıyor, havalar elverişli olursa temmuz ortasına kadar bu görüntüsünü koruyor. Üzerinde yüzlerce çiçek açan ağacın kokusu günde bir kez yayılıyor ve bütün mahalleyi sarıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler de manolyaya büyük ilgi gösteriyor.

Aydın, "Bursa manolyayı çok sevmiş, manolya da Bursa'yı çok sevmiş. Daha önce Altıparmak Caddesi olarak bilmiş olduğumuz yerde dahi her taraf manolya ağaçlarıyla doluymuş. Birçoğu hayatta değil ama bizim şu anda hayatta olan, bize nasip olan bahçemizdeki ağacımız 300 yaşında bir manolya ağacı" dedi.

'BURSA'DA DA ZEKİ MÜREN MÜZESİ OLMALI'

Aydın, otelin karşısında 5 kuşaktır ailesinin yaşadığı evi sergi alanına dönüştürmek istediğini de açıkladı. Bursa'da da Bodrum'daki gibi bir Zeki Müren Müzesi kurulması gerektiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Dünyada Elvis Presley neyse, bizim Zeki Müren'imiz de odur. Bursa'da doğup, Bursa'da büyümüş, Bursa ile anılan birisi olmuş olmasına rağmen her ölüm yıl dönümünde Emir Sultan'a kabrine gideriz anarız ama Bodrum'da çok daha güzel anılıyor. Bodrum da çok daha fazla sahip çıkıyor ki Bodrum'da şahsına ait çok güzel bir müze var. Orayı ziyaret ettiğimde çok seviniyorum, bir o kadar da üzülüyorum. Çünkü Bursa'da olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Bursa'da da olur."

(DHA)