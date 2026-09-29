Yunanistan'ın 'küstah Türkiye senaryosu' ortaya çıktı! Unutulmayacak yanıtı eski amiral verdi

Yunanistan merkezli Ta Nea, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir krizin savaşa dönüşmesi durumunda Atina’nın atabileceği varsayımsal adımları mercek altına aldı. Gazetenin Marinos Gasiamis imzalı haberinde, Ege’de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle başlayabilecek ciddi bir krizin ardından Yunanistan’ın “önleyici saldırı” seçeneğine yönelebileceği ileri sürüldü.

Senaryonun dayanaklarından biri, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis’in Aralık 2025’te yaptığı açıklama oldu. Houpis’in, Yunanistan’ın “uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar” gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olması gerektiği yönündeki sözleri hatırlatıldı. Ta Nea, bu yaklaşımın Yunanistan’ın yalnızca savunmaya dayalı anlayıştan daha aktif bir caydırıcılık modeline yöneldiğinin işareti olarak yorumlandığını aktardı.

İLK AŞAMA İSTİHBARAT VE KRİTİK KARAR

Kurgunun ilk bölümünde Türkiye ile Yunanistan arasında Ege merkezli ciddi bir kriz çıkması ele alındı. Türkiye’nin askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina’nın bu hareketliliği “yakın ve kaçınılmaz saldırı hazırlığı” olarak değerlendirebileceği öne sürüldü.

Bu aşamada Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP), müttefik ülkelerden alınan uydu görüntüleri ve diğer istihbarat verileri üzerinden Türk kuvvetlerinin hareketliliğini takip edeceği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre saldırı olma durumunda Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi’nin (KYSEA) acil şekilde toplanarak karşılık verilmesi konusunda karar alacağı varsayıldı.

Ancak senaryonun en kritik noktalarından biri de burada ortaya çıktı. İstihbarat değerlendirmesinin yanlış çıkması ve Yunanistan’ın ilk saldırıyı gerçekleştirmesi halinde Atina’nın uluslararası alanda saldırgan taraf olarak görülme ve diplomatik desteğini kaybetme riski bulunduğu vurgulandı.

İKİNCİ AŞAMA: ELEKTRONİK HARP VE HAVA OPERASYONLARI

Senaryonun ikinci bölümünde çatışmanın doğrudan askeri aşamaya geçmesi ele alındı.

Ta Nea’nın kurgusuna göre Yunanistan öncelikle elektronik harp kapasitesini kullanarak Türk radarları ve haberleşme sistemleri üzerinde baskı kurmaya çalışacak. Ardından Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarının Türkiye’deki bazı askeri hava üslerinin pistlerini hedef alabileceği ileri sürüldü.

Gazetenin senaryosunda ayrıca Spike NLOS ve Exocet sistemlerinin de Türk çıkarma unsurlarına karşı kullanılabileceği iddia edildi. Böylece Yunanistan’ın, olası bir harekâtın başlangıcında Türk kuvvetlerinin hareket kabiliyetini sınırlamayı hedefleyeceği varsayıldı.

TÜRKİYE'NİN KARŞILIĞI DA SENARYODA

Ta Nea’nın kurgusunda Türkiye’nin olası karşı saldırısının ise füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebileceği öne sürüldü.

Bu noktada Yunanistan’ın hava savunma sistemlerinin devreye gireceği belirtildi. Patriot sistemlerinin yanı sıra Yunanistan’ın yeni Kimon sınıfı fırkateynlerinde bulunan SeaFire radarlarının da Türkiye’den gelebilecek hava saldırılarına karşı kullanılabileceği varsayılıyor.

Senaryonun devamında Yunanistan’ın ilk saldırının ardından gelecek Türk karşılığını savuşturmaya ve çatışmayı kısa sürede sonlandırmaya çalışacağı aktarıldı.

“24 SAATTE MASAYA OTURMA” SENARYOSU

Kurgunun son aşamasında ise çatışmanın ilk 24 saat içinde uluslararası müdahaleyle durdurulacağı varsayılıyor.

Ta Nea’ya göre ABD, NATO ve Avrupa Birliği devreye girerek iki tarafa ateşkes baskısı yapabilir. Gazetenin senaryosunda Yunanistan’ın, ilk aşamada elde edeceği varsayılan askeri üstünlük sayesinde müzakere masasına daha avantajlı bir pozisyonda oturabileceği ileri sürüldü.

GÜRDENİZ'DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Yunan basınındaki senaryoyu değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurgunun özellikle “24 saat” vurgusuna dikkat çekti.

Gürdeniz, Yunanistan’ın senaryosunu özetleyerek, “Kâğıt üzerinde ne kadar da kolay görünüyor” ifadelerini kullandı. Gürdeniz ayrıca Atina’nın İsrail ile giderek derinleşen askeri ilişkilerinin bazı çevreleri İsrail’in “önleyici vuruş” anlayışına yaklaştırdığını savundu.

Gürdeniz, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı böyle bir doktrini benimsemesinin ciddi riskler taşıdığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yunanistan da İsrail gibi uluslararası hukuku tanımayan ilk vuruş doktrini ile harbi başlatma sorumluluğunu almayı kabul ediyor. Türkiye ile Yunanistan’ın kara sınırı var. İsrail’in savaş doktrinini Türkiye’ye karşı kopyalamaya kalkmayın. 24 saatlik savaş planı, 24 saat sonra bambaşka bir savaşa dönüşebilir.”

Haber, olası bir kriz üzerinden oluşturulmuş varsayımsal bir askeri kurgu niteliğinde. Ancak senaryonun kamuoyuna taşınması, Ege’de iki NATO müttefiki arasındaki mevcut güvenlik tartışmalarının askeri boyutunu yeniden gündeme getirdi.