Yozgat’ta yaşlı kadına jandarma sahip çıktı

Yerköy ilçesine bağlı Beserek Köyü'nde eşini kaybettikten sonra derme çatma ahşap evinde yalnız kalan Fethiye Mertcan'ın talepleri, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılıksız bırakılmadı.

Mertcan'ın, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından ziyaret edilmesinin ardından durumuyla ilgili rapor hazırlandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli de Beserek Köyü'ne giderek, yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yaşlı kadının ihtiyaçları tespit edildi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli destek ve yardım faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan Jandarma Teşkilatı, yalnızca asayiş ve güvenlik hizmetleriyle değil, sosyal sorumluluk anlayışıyla da toplumun her kesiminin yanında olmaya devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak büyüklerimizi yalnız bırakmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve devletimizin şefkat elini ulaştırmaya devam edeceğiz.” (ANKA)