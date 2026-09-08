Yolcularını darbedip olay yerinden uzaklaşmıştı: Taksici gözaltına alındı

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Fatih ilçesinde bulunan Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Taksici hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksi sürücüsü İ.H.K., emniyetteki ifadesinde olayı ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin adli makamlara sevkinin ardından işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi. Olay anına ilişkin görüntülerin trafikteki bir aracın kamerasına yansımasının ardından taksiciye sosyal medyadan tepki yağmıştı. Ekiplerin görüntüler üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

(AA)