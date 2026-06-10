Yine Kılıçdaroğlu yine kriz günü: Butlan MYK'sını ihraç için toplayacak

Tartışmalı mahkeme kararı ile 3 yıl sonra CHP Genel Başkanlık koltuğuna getirilen Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısı krizine sebep olmasının ardından bugün MYK'sını ihraç gündemiyle toplayacak. Butlan MYK toplantısı saat 13.00'te polis eli ile alınıp Kılıçdaroğlu'na teslim edilen Genel Merkez binasında yapılacak.

Geri döndürülmesinin ardından 8 günde 3'üncü MYK'sını yapacak olan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü toplantıda dünkü yaşanan krizi ele alacağı ifade ediliyor.

İHRAÇ GÜNDEMİ MASADA

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere göre bugün yapılacak MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri disiplin süreçleri ve olası ihraçlar olacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, dünkü grup toplantısı krizinin tüm yönleriyle değerlendirileceğini belirtirken, parti içinde yaşanan tartışmaların ardından bazı isimler hakkında disiplin mekanizmasının işletilmesinin de gündemde olduğunu ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun dün Genel Merkez'de Halk TV'yi de hedef aldığı konuşmada kullandığı sert ifadelerin ardından, MYK'da parti suçu işlediği savunulan isimlerle ilgili adımların ele alınabileceği belirtiliyor.

HEDEFTE MİLLETVEKİLLERİ Mİ VAR?

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, disiplin sürecinde önceliğin milletvekili grubuna ilişkin değerlendirmeler olacağını savunuyor. MYK'nın milletvekillerini doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme yetkisi bulunduğunu öne sürerken, bu konuda parti içinde farklı yorumların bulunduğu da ifade ediliyor.

Dün Meclis önünde Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerin de toplantıda ele alınacağı, bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatılmasının değerlendirileceği belirtiliyor.

TÜZÜK TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Disiplin ve ihraç tartışmalarının merkezinde ise yetki tartışması bulunuyor. Kılıçdaroğlu cephesi, mutlak butlan kararının ardından 2023 kurultayı öncesinde yürürlükte bulunan tüzüğün geçerli olduğunu savunuyor.

Söz konusu tüzükte, TBMM üyeleri dahil bazı parti yöneticilerinin disiplin süreçlerinin Parti Meclisi'nin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yürütüleceği hükmü yer alıyor. Bu nedenle MYK'nın doğrudan disiplin sevki yapıp yapamayacağı konusu da parti içinde tartışma başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ PM TOPLANTISI VAR

Bugünkü MYK toplantısının ardından CHP'de bir diğer kritik buluşma ise perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısı olacak. Butlan kararı sonrasında ilk kez toplanacak PM'de, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle Özgür Özel'e yakın üyelerin aynı masada yer alacak. Parti yönetiminin bugün alacağı kararların, perşembe günkü PM toplantısının gündemini de doğrudan etkilemesi bekleniyor. (ANKA)