Yıllardır işlenmiyordu: Verimli topraklar yıllar sonra yeniden üretimle buluştu! Hasat başladı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde uzun süredir işlenmeyen tarım arazileri aronya üretimiyle yeniden değerlendirilmeye başlandı. İlçede 84 dekarlık alanda yaklaşık 30 bin aronya fidanıyla üretim yapılırken, bu sezon 7 ton rekolte bekleniyor.

ARONYA BAHÇELERİNDE HASAT BAŞLADI

Şenpazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Harmangeriş ve Salman köylerindeki aronya bahçeleri ziyaret edildi. Etkinlikte katılımcılara aronya hakkında bilgi verilirken, bahçelerde hasat da gerçekleştirildi. İlçede 3 üretici tarafından toplam 84 dekar alanda yaklaşık 30 bin fidanla yürütülen aronya üretiminde bu sezon 7 ton ürün alınması bekleniyor.

HEDEF İHRACATA ULAŞMAK

Üreticilerden Ercüment Oğuz, yıllardır işlenmeyen, organik madde açısından zengin ve verimli toprakları aronya ile buluşturduklarını söyledi.

Aronya özütü ve sirkesinin ardından katma değerli ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Oğuz, en büyük amacının ihracatta belirli bir noktaya ulaşmak olduğunu ifade etti.

Oğuz, "En büyük amacım, ihracatta bir noktaya gelmek. Umarım hepimizin el birliğiyle bunu da başaracağız. Buna çok emek harcadım, sonuna kadar sürdüreceğim." dedi.

ÜRETİCİLERDEN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Üretici Şeref Öztürk ise aronyayı Ercüment Oğuz sayesinde tanıdıklarını belirterek kendi bahçelerine de aronya diktiklerini anlattı.

Öztürk, kurum amirleri ve kaymakamların kendilerine destek verdiğini belirterek, "Gerek kurum amirlerimiz gerek kaymakamlarımız bizlere çok destek oldu, bahçelerimizi bu seviyeye getirebildik. Şu anda bunun hasadını başlatmak için toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Hasat etkinliğinde katılımcılara aronyadan hazırlanan yiyecek ve içecekler ikram edildi. (AA)