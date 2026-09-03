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Halk TV Türkiye YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Tekirdağ programı belli oldu

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Tekirdağ programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Eylül Tekirdağ programı açıklandı. Çorlu'da Cuma namazı ve basına kapalı iş dünyası buluşmasına katılacak olan Özel, Süleymanpaşa'da esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştirecek.

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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Tekirdağ programı belli oldu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştireceği Tekirdağ ziyaret programının detayları netleşti. Özel, gün boyunca Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde bir dizi temasta bulunarak hem iş dünyası hem de vatandaşlarla bir araya gelecek.

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ÇORLU'DA CUMA NAMAZI

Tekirdağ programı kapsamında Özgür Özel, ilk olarak saat 13.15'te Çorlu Süleymaniye Camii'nde Cuma namazını kılacak. Namazın ardından temaslarına devam edecek olan Özel, saat 14.30'da Çorlu'da iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı gerçekleşecek özel bir toplantıda bir araya gelecek.

SÜLEYMANPAŞA'DA ESNAF ZİYARETİ VE YÜRÜYÜŞ

Çorlu'daki programını tamamladıktan sonra Süleymanpaşa ilçesine geçecek olan Özgür Özel, saat 17.30'da Hükümet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

ÖZGÜR ÖZEL’İN 4 EYLÜL 2026 CUMA - TEKİRDAĞ PROGRAMI

•⁠ ⁠ Cuma Namazı. (Saat: 13.15 / Yer: Çorlu Süleymaniye Camii)

•⁠ ⁠ İş Dünyası Buluşması. (Saat: 14.30 / Yer: Çorlu - Basına Kapalı)

•⁠ ⁠ Esnaf Ziyareti ve Yürüyüş. (Saat: 17.30 / Yer: Süleymanpaşa Hükümet Caddesi)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Tekirdağ
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