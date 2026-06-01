Vefanın fotoğrafını çeken basın emekçisini işten çıkardılar! Butlan kıyımı devam ediyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

CHP lideri Özgür Özel'in görevden tedbiren uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde görevli personele adeta savaş açtı. Daha önce yaklaşık 30 emekçi, "Kod-29" verilerek tazminatsız şekilde işten çıkarılmıştı. CHP Genel Merkezi'nde işten çıkarmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenindeki anlarda çektiği fotoğraf kareleri gündem olan fotomuhabir Alp Eren Kaya da işten çıkarılan personel arasında yer aldı.

NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU!

Alp Eren Kaya, "Kod-48" ile işten çıkarıldı. Alp Eren Kaya'nın CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde göreve başladığı ve Kılıçdaroğlu'nun nikah şahitlerinden biri olduğu belirtildi.

Kaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"6 yılı aşkın süre CHP’ye ve içime işlemiş olan foto muhabirliği görevime inançla hizmet ettim. Karşılığında aldığım şey ise SGK’dan bir SMS ile Kod 48 oldu! Koltuklar değişir, yönetimler değişir, kararlar değişir. Ama verilen emek ve yaşananlar hafızalarda kalır! Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden kayyum kararı sonucu olarak işime son verildi. İnsan bazen işinden değil, değerlerinden uzaklaşan yönetim anlayışlarından ayrılır. Ama gerçekler asla değişmez."

'AYNILAR AYNI YERDE, AYRILAR AYRI YERDE'

Fotomuhabir Serkan Balahan da işten çıkarıldığını duyurdu. Balahan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP’deki görevime 48 koduyla son verildi.İnandığım değerlerden vazgeçmediğim için ödediğim her bedel benim için bir şeref madalyasıdır. Ben bugün de tarihin haklı tarafında durduğuma inanıyorum. Yıllar sonra 6 yaşındaki oğlumun gözlerinin içine bakarken, doğruları savunduğumu bilmenin huzurunu yaşayacağım. Koltuklar, makamlar ve görevler gelip geçer; insanın vicdanı ise hep onunla kalır. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde."

'KÖTÜLER KAYBEDECEK'

İşten çıkarılan bir diğer isim Gülümhan Gülten oldu. Gülten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onur nişanımdır! Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek" dedi.