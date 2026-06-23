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Halk TV Türkiye Van'daki kazada bir uzman çavuş şehit oldu: Bakan Çiftçi açıkladı

Van'daki kazada bir uzman çavuş şehit oldu: Bakan Çiftçi açıkladı

Van'da meydan gelen trafik kazasında bir jandarma uzman çavuş şehit oldu. Bir jandarma personeli ise yaralandı. Kazayı Bakan Mustafa Çiftçi açıkladı.

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Van'daki kazada bir uzman çavuş şehit oldu: Bakan Çiftçi açıkladı

Van'ın Erciş ilçesinde, görevi esnasında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.

UZMAN ÇAVUŞ KARABULUT VAN'DAKİ KAZADA ŞEHİT OLDU

Bakan Çiftçi meydana gelen kazada Uzman Çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğunu açıklarken yaralanan diğer Jandarma personelinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü bildirildi.

Van'daki kazada bir uzman çavuş şehit oldu: Bakan Çiftçi açıkladı - Resim : 1

Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

Van'daki kazada bir uzman çavuş şehit oldu: Bakan Çiftçi açıkladı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Jandarma Trafik Kazası Van Mustafa Çiftçi
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