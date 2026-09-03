Uzaklaştırma kararına rağmen erkek dehşeti! Genç hemşire "Ölmek istemiyorum" diyerek isyan etti

Bahçeşehir'de hemşire olarak görev yapan Ebru Anik, 2023 yılının Aralık ayında başlayan 3 yıllık ilişkisinde uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, ayrılmak istediğinde ise tehdit ve şantajla baskı altında tutulduğunu açıkladı. Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinden endişe ettiği için zaman zaman şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldığını belirten Anik hukuki mücadele başlattı.

Yaklaşık bir ay önce darbedilerek burnu kırılan ve darp raporu alarak tekrar şikayetçi olan Anik, fail Mustafa M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak alınan karar ve mevcut kanıtlar, şiddetin ve tehditlerin önünü kesmeye yetmedi.

GÜVENLİKLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRI

Uzaklaştırma kararına rağmen 27 Ağustos sabah saat 06.30 sıralarında Anik’in yaşadığı sitenin kapısına gelen fail Mustafa M., site güvenlik görevlilerinin ve site sakinlerinin gözü önünde Anik’i darbetti. Yaşadığı dehşet anlarını aktaran Anik, delil toplamak amacıyla olay anını cep telefonuyla kaydetmeye çalıştığını belirtti.

Failin hiçbir hukuki yaptırımdan korkmadığını ve kendisini sürekli tehdit ettiğini vurgulayan Anik, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Ben buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum: Lütfen beni koruyun. Bu kişi gördüğünüz gibi asla kimseden korkmuyor. Ne devletten, ne polisten, ne haktan, hukuktan, ne de kararlardan. Uzaklaştırma kararı bile bu adamı durduramıyor, hala beni tehdit ediyor, dışarıda geziyor, ifade veriyor ve çıkıyor."

"ŞİKAYETİMİ KORKTUĞUM İÇİN GERİ ÇEKMEK ZORUNDA KALIYORDUM"

Gördüğü şiddet karşısında defalarca kaçmaya ve taşınmaya çalıştığını belirten Anik, tehditlerin boyutunun ailesine kadar ulaştığını söyledi:

"Biz yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz. Son 1,5 yılı sürekli şiddet görüyordum. Tanıdıkça daha doğrusu nasıl bir insan olduğunu anladım ama anladığımda artık çok geçti. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu. Tehdidin boyutları her seferinde o kadar çok arttı ki aileme kadar ulaştı ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor.

Şikayetimi geri çekmezsem eğer beni, ailemi öldürmekle, kardeşimi öldürmekle tehdit ediyordu ve ben bu yüzden şikayetimi korktuğum için geri çekmek zorunda kalıyordum. Ama artık öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım."

Sürekli karakola giderek şikayette bulunduğunu ancak resmi makamlarca sürekli kendisinden delil istendiğini belirten Anik, burnunun kırıldığı olayda dahi kanıt baskısıyla karşılaştığını ifade etti. Ayrıca saldırıya uğradığı site yönetiminin kamera görüntülerini kendisine vermediğini belirtti.

Failin cezasızlık algısından güç aldığını gösteren mesajlaşmaları da paylaşan Anik, maruz kaldığı psikolojik baskıyı şu ifadelerle aktardı:

"Kendisi yazmış bu cümleyi: 'Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın, ben vazgeçmem' yazmış. Sosyal medya paylaşımlarımın altına kendisi emniyeti etiketliyor. O kadar emin ki hiçbir şey olmayacağından. Kendisi farkında, neden korksun ki? Korkmuyor. Onun yerine hala ben korkuyorum."

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA MI ADALET SAĞLANACAK?"

Uzaklaştırma kararlarının uygulanmasını ve etkin koruma tedbirlerinin alınmasını isteyen Ebru Anik, yetkililere ve kamuoyuna son olarak şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak? Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyursunlar istiyorum. Bu adam beni gördüğü yerde öldürecek. Zaten bana sürekli yazdığı mesajda var, sürekli bunu söylüyor: 'Seni gördüğüm yerde öldüreceğim.' Burada insanlar vardı öldüremedi, dövdü. Bir sonrakine insanlar olmasa beni öldürecek ki. Ben biliyorum, hissediyorum. Bu yüzden çırpınıyorum bu kadar. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Lütfen devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı lütfen bana yardım etsinler." (DHA)