Ankara'da kadın cinayeti! Neslihan’ı öldürüp intihar etti!

Kadına yönelik şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerine yönelik yaptırımların kamuoyunda her geçen gün daha yüksek sesle tartışıldığı, tepkilerin giderek büyüdüğü bir dönemde bir kadın cinayeti işlendi.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre, Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SALDIRGAN, KADINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Aslan Çimen, yanındaki tabancayla Neslihan K.'yi başından vurarak ağır şekilde yaraladı ve hemen ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil olarak sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Neslihan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Aslan Çimen’in ise cinayeti işlediği aynı silahla otomobilinin içinde kendini de öldürdü. Polis ekiplerinin her iki olay yerinde yürüttüğü detaylı incelemelerin ardından Neslihan K. ve Aslan Çimen'in cansız bedenleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri yaşanan dehşet olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)