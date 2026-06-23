Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan baro başkanı istifa etti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, geçtiğimiz hafta il genelinde bir uyuşturucu soruşturması yürüttü. Operasyon kapsamında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüpheli avukatların ev ve iş yerlerinin yanı sıra, temsil makamı olan Denizli Barosu Hizmet Binası'nda da arama yaptı. Gözaltı sürecinin ardından savcılığa sevk edilen Baro Başkanı Kök serbest bırakıldı.

"BARONUN DAHA FAZLA YIPRANMAMASI İÇİN"

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Ufuk Kök, baro başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil eden makamın, yaşananlar nedeniyle tartışmaların odağına çekildiğini belirten Kök, şu ifadeleri kullandı:

"Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu'nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır."

"AKLANACAĞIMA TEREDDÜDÜM YOK"

Hakkındaki iddialara ilişkin yargılama süreci sonunda aklanacağına dair hiçbir tereddüdü bulunmadığını kaydeden Kök, hukuk devleti ilkesine işaret etti. Kök, açıklamasında "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun çizdiği sınırlar içerisinde hakkımı arayacak, sürecin tüm aşamalarında adaletin tecelli edeceğine olan güvenimi koruyacağım." dedi.

"BU BİR VAZGEÇİŞ DEĞİL"

Aldığı kararın şahsından çok daha büyük bir değeri koruma sorumluluğundan kaynaklandığını aktaran Kök; bu adımın bir vazgeçiş olmadığını, baroya ve temsil ettiği değerlere duyulan saygının bir sonucu olduğunu altını çizerek belirtti.

Görev süresi boyunca kendisine destek veren Türkiye Barolar Birliği'ne, meslektaşlarına ve ailesine teşekkür eden Ufuk Kök, kurumsal itibarın kişisel değerlendirmelerden üstün olduğunu vurguladığı duyurusunu şu sözlerle noktaladı:

"İnanıyorum ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak; adalet yerini bulacaktır."