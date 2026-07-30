Üniversite yurdunun ücreti 3 binden 15 bin liraya çıkarıldı

Üniversite öğrencilerinin barınma maliyetleri artmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesi'nde yaz döneminde misafir öğrencilerin kaldığı yurtların konaklama ücretinin 3 bin liradan 15 bin liraya yükseltildiği bildirildi. Yeni ücret tarifesinin 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı belirtilirken, öğrenciler karara tepki gösterdi.

GÜNLÜK KALAN DA 30 GÜN KALAN DA AYNI ÜCRETİ ÖDEYECEK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yapılan düzenleme ile konaklama bedeli günlük ya da aylık kalış süresine göre hesaplanmayacak. Yurtta bir gün kalan öğrenci ile 30 gün kalan öğrenciden aynı ücret tahsil edilecek. Yeni tarifenin haziran, temmuz ve ağustos aylarında kayıt yaptıran misafir öğrenciler için 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞME TALEBİ DAHİ KARŞILANMADI

Kararın kısa süre önce kendilerine bildirildiğini belirten öğrenciler, yurt yönetimiyle görüşmek istediklerini ancak kararın üniversite yönetimine ait olduğu gerekçesiyle taleplerinin karşılanmadığını öne sürdü.

Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner ise nitelikli barınma, beslenme ve ulaşım hizmetlerinin kamu üniversitelerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, artan maliyetlerin öğrencilerin omzuna yüklendiğini söyledi. Büyükşehirlerdeki yaşam pahalılığı ve enflasyonun öğrencilerin eğitim hayatını doğrudan etkilediğini ifade eden Çetiner, barınma giderlerindeki artışların eğitimden uzaklaşma riskini artırdığını dile getirdi.