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Halk TV Türkiye Uludağ yolunda heyelan! Ulaşım kilitlendi

Uludağ yolunda heyelan! Ulaşım kilitlendi

Bursa'da iki gündür süren sağanak yağış Uludağ yolunu ulaşıma kapattı. Milli Park güzergahında meydana gelen heyelan trafiği durdururken, kapanan yol Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle temizlenerek yeniden açıldı.

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Bursa genelinde iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış kent içi ve bağlantı yollarında aksamalara yol açtı. Yağışın etkisiyle zemin gevşemesi yaşanan Uludağ yolunda toprak kayması meydana geldi.

Uludağ yolunda heyelan! Ulaşım kilitlendi - Resim : 1

MİLLİ PARK YOLU 38'İNCİ KİLOMETREDE KAPANDI

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında kaydedildi. Heyelan, Uludağ yolu üzerindeki Milli Park Gişeleri geçildikten sonraki 38'inci kilometrede gerçekleşti. Dağ yamacından kayan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatarak araç geçişini engelledi.

Uludağ yolunda heyelan! Ulaşım kilitlendi - Resim : 2

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Heyelanın ardından Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederek yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı ve güzergahtaki araç geçişini durdurdu.

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YOL YENİDEN AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yola dökülen toprak birikintisini temizleyen ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergahı yeniden araç trafiğine açtı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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