Uğur Dündar AHBAP soruşturması için Çağlayan'da! Tanık olarak ifade verecek

Gazeteci Uğur Dündar, AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Dündar’ın yanı sıra Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağrıldı. Beş ismin, derneğin faaliyetleri ve Haluk Levent ile ilişkileri hakkında bilgilerine başvurulacağı belirtildi.

Dündar’ın ifade çağrısı, soruşturmanın başladığı günlerde Haluk Levent hakkında yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Dündar, 14 Temmuz’da sosyal medya hesabından, “Haluk Levent olayının altından büyük tefecilik işinin çıkacağına yönelik iddialara ulaştım. Özellikle 60 milyon dolarlık gayrimenkul alım işinin tefecilik amaçlı olduğu öne sürülüyor” ifadelerini kullanmıştı.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın dördüncü dalgasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Başsavcılık, konut ve konteyner alımlarının, şüpheli taşınmaz devirlerinin, dernek tarafından düzenlenen çeklerin ve Haluk Levent bağlantılı mali ilişkilerin incelendiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği’nin taşınmazları, araçları, banka hesapları ve diğer mal varlıklarının yönetimi üç kişiden oluşan kayyım heyetine devredildi. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin sürdüğü, fesih sürecinin de başlatıldığı bildirildi.