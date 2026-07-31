Türkiye'nin en zengin kadınının kasası açıldı, manzara şaşkına çevirdi! Milyonluk mirasta büyük sır

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ailesi arasında miras anlaşmazlığı yaşanıyor.

İddiaya göre Koçak'ın kızı Naciye Koçak, annesinin cenazesini kardeşleri Recai ve Necati Koçak'a haber vermeden defnetti. Bu gelişmenin ardından aile içinde başlayan anlaşmazlık yargıya taşındı.

Servet Koçak'ın hayattayken, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davrandığı gerekçesiyle Naciye Koçak hakkında vasi atanması talebiyle dava açan Recai ve Necati Koçak kardeşler, annelerinin vefatının ardından bu kez terekenin tespiti için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme süreci kapsamında yetkililer, Servet Koçak'ın uzun yıllar yaşadığı Kara Todori Yalısı'nda inceleme gerçekleştirdi. Yapılan keşif sırasında Koçak'a ait kasanın açıldığı, ancak kasanın boş olduğu öne sürüldü.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, kasada bulunması beklenen para, mücevher ve diğer değerli eşyaların yerinde olmadığı tespit edildi. Kardeşlerin, söz konusu mal varlıklarının akıbetinin belirlenmesi amacıyla hukuki süreçlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.