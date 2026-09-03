Türkiye'de her üç kişiden biri sigara içiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Sincan Park'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temalı Sağlıklı Çocuk Festivali’nde konuşan Memişoğlu, Türkiye'de her üç kişiden birinin sigara içtiğini söyledi.

"SAĞLIKLI BİR TOPLUMA, SAĞLIKLI BİR FERDE İHTİYACIMIZ VAR"

Memişoğlu, sağlıklı toplum olmanın önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bizim sağlıklı bir topluma, sağlıklı bir ferde ihtiyacımız var. İşte onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ dedik. ‘Geliştiren, üreten sağlık sistemi’ dedik. Bugün ilk defa festival şeklinde meydanlarda yapmaya başladık. Nedir bu? ‘Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek’.

Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa, ambulansına biner, UMKE’ci amcasını görür, diş temizliğini, hareketliğini, sağlığın ne kadar etkilediğini, beslenmenin ne kadar olduğunu bu yaşta öğrenirse gelecekte işte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur. Sadece kötü zamanlarda değil, eğlendikleri, mutlu oldukları ve onların hayatında bir iz bırakmak amacıyla bu sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek programını yapıyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

"BİZLER ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAMIZ LAZIM"

Sağlık Bakanlığı olarak toplumdan sağlık talebinde bulunan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalanmadan bedenimize, kendimize bu bize emanet edilmiş cana iyi bakmanızı istiyorum. Bugün Türkiye sigara içme kullanım konusunda da, bağımlılık konusunda da maalesef yeterli seviyede değil."

"HER 3 KİŞİDEN 1'İ MAALESEF SİGARA İÇİYOR"

"Bugün yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara." ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı kalp krizine yol açan ikinci etkenin hareketsizlik olduğuna dile getirerek şunları söyledi:

"İkinci büyük sebebi ne? Kilo, hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları inşallah hep beraber çözeceğiz. Şimdi de gelecek nesillerimize seslenmek istiyorum. Bu çocukları bizim her açıdan iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklar bizden daha iyi olması gerekiyor ki kültür anlamında da bilgi anlamında da yetenek anlamında da bu ülke daha iyi bir yere gitsin. Onun için çocuklarımızı daha iyi eğitmemiz onları bizden daha iyi hale getirmemiz gerekir. Bugün baktığınız zaman sağlıklı hayat merkezlerimiz 356 tane hayat merkezimizde hem çocuklarımız için; çocuk gelişimcisi, sosyolog, psikolog ve diyetisyen var. Onun için bizler çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Aynı Türkiye gibi." (DHA)