Kaç yıl yaşayacağınıza bu değer karar veriyor: Sigara ve şekerden bile tehlikeli!

Vücudun egzersiz sırasında kullanabildiği maksimum oksijen miktarını gösteren VO₂max değerindeki her 1 MET'lik artış, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini yüzde 11 ile 17 arasında azaltıyor. 122 bin kişiyi kapsayan araştırma, düşük fiziksel kapasitenin sigara ve diyabetten bile tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Yaşla birlikte vücudun oksijeni kullanabilme kapasitesi düşüyor. Ancak bu düşüşün hızı herkeste aynı olmuyor. Düzenli kardiyovasküler egzersiz yapan bireylerde aerobik kapasite korunabiliyor, hatta geliştirilebiliyor.

JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmada Cleveland Clinic ekibi, 1991-2014 yılları arasında koşu bandı testi yaptıran 122 bin 7 hastanın verilerini inceledi. Sonuçlar, fiziksel kapasitenin yaşam süresini doğrudan belirlediğini gösterdi.

SİGARADAN BİLE TEHLİKELİ

Araştırmanın odağındaki değer VO₂max, yani vücudun egzersiz sırasında bir dakikada kullanabildiği maksimum oksijen miktarı. Bu değer kişinin genel fiziksel kapasitesinin en güvenilir göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kardiyorespiratuvar fitness düzeyindeki her 1 MET'lik artış, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini yüzde 11 ile 17 oranında azaltıyor. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise düşük aerobik kapasitenin ölüm riski üzerindeki etkisinin sigara, diyabet ve koroner arter hastalığından bile büyük olması oldu.

EN DÜŞÜK KAPASİTE, 5 KAT FAZLA RİSK

Araştırmada en düşük fiziksel kapasiteye sahip grup, en yüksek kapasiteli gruba kıyasla 5 kat daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. 70 yaş üstü bireylerde bile elit düzey aerobik fitness, yüksek fitness grubuna göre ölüm riskini yüzde 30 daha fazla azalttı.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Wael Jaber, aerobik fitnessin faydalarında bir üst sınır bulunmadığını ve en yüksek kapasitenin en yüksek hayatta kalma oranıyla ilişkili olduğunu belirtti.

KRONİK HASTALIKLARIN ORTAK PAYDASI

Düşük aerobik kapasite yalnızca erken ölüm riskini artırmıyor. Hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıkların tümü düşük VO₂max değerleriyle doğrudan ilişkili bulunuyor.

Düzenli egzersiz yapan bireylerde aerobik kapasite yaşa rağmen korunabiliyor ve geliştirilebiliyor. Ancak egzersiz programının kişinin yaşına, cinsiyetine, kondisyon düzeyine ve bireysel imkanlarına göre planlanması gerekiyor.

ASIL SORU: NASIL YAŞLANACAĞINIZ

Araştırma ekibinin vardığı sonuçlara göre aerobik fitnessin faydalarında bir üst sınır yok. Kapasite ne kadar yüksekse yaşam beklentisi de o kadar artıyor.

Uzmanlar, kardiyonun yalnızca daha hızlı koşmak ya da daha uzun süre aktif olmak için değil, ilerleyen yaşlarda merdiven çıkabilmek, yokuş yürüyebilmek ve günlük yaşamı bağımsız sürdürebilmek için kritik olduğuna dikkat çekiyor.