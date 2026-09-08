Türkiye'de gözler bu tarihe çevrildi: Soğuk havalar kalıcı olarak geliyor

Türkiye'de yaz sıcakları eylül ayında da etkisini sürdürürken, sonbaharın kendisini ne zaman daha belirgin şekilde hissettireceği merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerin ardından soğuk hava için tarih verildi.

HavaForum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kalıcı soğuk havaların eylül ayının ikinci yarısında etkili olacağı belirtildi. Paylaşımda, "Çok soruldu. Neredesin denildi. Bir aksilik çıkmaz ise 20 Eylül'den itibaren kalıcı yerleşmeye gelecek..." ifadelerine yer verildi.

Bu değerlendirmeye göre, 20 Eylül'den itibaren sıcak havaların yerini daha serin ve sonbahar koşullarına bırakması bekleniyor. Söz konusu tarihin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların nasıl değişeceği de takip edilecek.

METEOROLOJİ'NİN GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.