Tünelde otomobille çarpışan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka-Murgul kara yolunda bulunan tünelde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Asım Özdemir yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Borçka-Murgul güzergahındaki tünelin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir (26) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü Asım Özdemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç sürücü Asım Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. (DHA)