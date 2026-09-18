Trakya’daki acele kamulaştırma kararına tepki: Bir milli servet için ötekini yakamayız

Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülecek “Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi” kapsamında alınan acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi.

Aslan, 5 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan 11738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na dikkat çekerek kamulaştırılacak alanın büyüklüğü, etkilenecek tarım arazileri, meralar ve ormanlar ile planlanan kuyu sayısının açıklanmasını istedi.

Projenin yalnızca sondaj alanlarından ibaret olmadığını belirten Aslan, yol, boru hattı, enerji nakil hattı ve depolama alanlarının da bölge üzerindeki etkisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“HANGİ KÖYLER ETKİLENECEK?”

Acele kamulaştırma yönteminin neden tercih edildiğinin açıklanması gerektiğini belirten Aslan, “Hangi zorunluluk, olağan kamulaştırma yerine vatandaşın mülkiyet hakkına daha hızlı müdahale edilmesini sağlayan bu istisnai yöntemi gerekli kılmıştır? Hangi köyler etkilenecek, kaç parsel söz konusu, kaç dönüm tarım arazisi, mera ve orman projenin etki alanında kalacak? Bunları milletin önüne koyun” dedi.

KAYA GAZI PROGRAMINI SORDU

Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın 2026 yılında Trakya’da kaya gazına yönelik çalışma yapılacağını açıkladığını hatırlattı.

Bakanlığın geçmiş açıklamalarında Kırklareli’ndeki Çeşmekolu-2 kuyusunun kaya gazı arama kuyusu olarak tanımlandığını belirten Aslan, bazı sahalarda hidrolik çatlatma çalışmalarından da söz edildiğini ifade etti.

11738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaya gazı çalışmaları arasında bağlantı olup olmadığının açıklanmasını isteyen Aslan, “Bakanlık yeniden Trakya’da kaya gazından söz ediyor, ardından Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi için acele kamulaştırma kararı geliyor. Bu acele kamulaştırma kararı ile Trakya için açıklanan kaya gazı programı arasında nasıl bir ilişki var?” diye sordu.

“NE KADAR SU KULLANILACAK?”

Hidrolik çatlatma yönteminin su kaynakları üzerindeki olası etkilerine de dikkat çeken Aslan, bazı haberlerde bir kuyuda 300 bin metreküpe kadar su kullanılabileceğinin öne sürüldüğünü belirtti.

Bu rakamın TPAO ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturulmasını isteyen Aslan, “Bu rakam doğru mu? Doğru değilse doğrusunu açıklayın. Yeni proje kapsamında kaç kuyu açılacak, ne kadar su kullanılacak ve bu su nereden karşılanacak? Kullanılacak kimyasallar nelerdir, çatlatma sonrasında ortaya çıkacak atık sular nasıl yönetilecek?” ifadelerini kullandı.

Aslan, projenin tarım alanları, su havzaları, meralar ve ormanlar üzerindeki toplam etkisinin ortaya konulması gerektiğini söyledi.

“TRAKYA BİR BÜTÜNDÜR”

Yol, boru hattı, enerji nakil hattı, sondaj sahası ve depolama tesislerinin birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aslan, “Trakya bir bütündür. Toprağıyla, su havzalarıyla, meralarıyla, ormanlarıyla, tarım alanlarıyla ve köyleriyle bu projenin toplam ve kümülatif etkisini açıklamak zorundasınız” dedi.

Türkiye’nin yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarının aranmasına karşı olmadıklarını belirten Aslan, enerji yatırımlarıyla tarımsal üretim ve doğal kaynakların korunmasının karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini savundu.

Aslan, enerji, gıda ve su güvenliğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Milli olan yalnızca yerin altındaki petrol ve doğal gaz değildir. Trakya’nın suyu da, buğdayı da, ayçiçeği de, merası da, ormanı da, çiftçinin tapulu tarlası da milli servettir. Bir milli serveti kazanırken diğerini kaybetmek kalkınma değildir” ifadelerini kullandı.

TPAO ve ilgili bakanlıklara projenin kapsamını açıklama çağrısı yapan Aslan, kamulaştırılacak parsellerin, planlanan kuyu sayısının, toplam su ihtiyacının, kullanılacak üretim yöntemlerinin ve çevresel etkilerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Aslan açıklamasını, “Petrolümüzü çıkaralım ama çiftçimizi toprağından koparmayalım. Doğal gazımızı çıkaralım ama Trakya’nın suyunu tüketmeyelim. Enerjide dışa bağımlılığı azaltırken Türkiye’yi gıdada ve suda dışa bağımlı hale getirmeyelim. Yerin altındaki serveti çıkarırken yerin üstündeki vatanı feda edemezsiniz. Trakya’nın geleceği aceleye getirilemez. Trakya’nın toprağı sahipsiz değildir” sözleriyle tamamladı.