Torbacıdan el bombası alıp polise atmaya çalıştı! Adana'da film gibi olay

Olay, 24 Eylül’de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki Gülüm Apartmanı’nın 3’üncü katında yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan’ı yakalamak için belirlenen adrese operasyon düzenledi.

EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ

Polisin geldiğini gören Doğan, balkona çıkarak tabancayla ekiplere ateş açtı. Polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanda yaşayanlar da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler daha sonra dairenin kapısını açarak içeri girdi. Koridorda bekleyen Doğan, bu kez elindeki el bombasının pimini çekerek teslim olmamak için direndi. Polis, şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine Doğan zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, Doğan’ın elindeki el bombasını güvenli hale getirdi. Uzmanlar, bombanın mandalını koli bandıyla sabitleyerek muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan Doğan’ın daha önce “dolandırıcılık” ve “ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma” suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

“YAKALANMAMAK İÇİN YAPTIM”

Emniyette ifade veren Doğan, yakalanmamak için polise direndiğini söyledi. El bombasını ise Hasan Çelik’ten aldığını öne sürdü.

Bunun üzerine polis, Çelik’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 32 yaşındaki Hasan Çelik’in Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi ve düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Çelik hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan kesinleşmiş 13 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Çelik, Doğan’a el bombası verdiği iddiasını reddetti.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Şirin Doğan ve Hasan Çelik adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.