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Halk TV Türkiye Tekme ve yumruklar havada uçuştu! 4 kadının kavgası kameralara yansıdı

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! 4 kadının kavgası kameralara yansıdı

Adana'da, 4 kadının tartışmasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekme ve yumruklar havada uçuştu! 4 kadının kavgası kameralara yansıdı

Kadınlar arasında başlayan kavga sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında kadınlardan biri, diğer kadının başını tutarak defalarca masaya vurdu. İş yerinde bulunan diğer kişilerin müdahalesiyle taraflar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, taraflar arasındaki sözlü tartışmanın bir süre daha devam ettiği görüldü.

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KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinde yaşanan kavga, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadınların birbirleriyle tartıştığı, ardından kavganın büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştüğü anlar yer aldı. Bir kadının diğerinin başını tutarak masaya vurduğu anlar da kameralara yansıdı.

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TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından kavgaya karışan kadınların birbirlerinden şikâyetçi oldukları öğrenildi. Olayın çıkış nedenine ilişkin ise henüz bilgi edinilemedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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