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Kol saatinden uyuşturucu çıktı

Beşiktaş’ta motosikletli polis timleri, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Sürücünün kol saatini inceleyen polis, saatin arka kapağındaki bölümde uyuşturucu ele geçirdi.

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Kol saatinden uyuşturucu çıktı

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 23.00 sıralarında Levazım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, Tuncay D.’nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Sürücünün üst kontrolünü yapan ekipler, kol saatinin arka kapağını açtığında bir parça halinde 0,8 gram kokain buldu.

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KULAKLIK KUTUSUNDA 4 PARÇA KOKAİN

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, motosiklette de arama yaptı. Motosiklet selesinin altında bulunan kablosuz kulaklık kutusunda, 4 parça halinde 3,2 gram kokain ele geçirildi.

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Kol saati ve kulaklık kutusunda bulunan toplam 4 gram kokaine ve Tuncay D.’nin üzerinden çıkan bin lira ve 100 dolara el konuldu.

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Gözaltına alınan Tuncay D., Levent Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Diğer yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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