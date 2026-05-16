TBMM'ye sunuldu! Kızılay'a dev imtiyaz paketi: İhalesiz alım yolu açılacak

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kızılay'ın kendi çadır üreticisi olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. üzerinden AHBAP Derneği'ne parayla çadır satması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Kızılay şube yöneticilerinin kişisel veya kurumsal hesaplarından yaptıkları toplumu kutuplaştıran paylaşımlar da sık sık gündem oluyor.

AKP, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle Türk Kızılay Derneği ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Teklif ile derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek.

AYRINCALIKLAR TANINACAK

AKP’nin hazırladığı teklif ile kurumun görev ve yetkileri yeniden düzenlenirken, Kızılay’a geniş ekonomik ve idari ayrıcalıklar tanınıyor.

Teklifin en dikkat çeken maddesine göre afet, lojistik, ilk yardım ve geçici barınma hizmetlerine ilişkin stratejik ürünler Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulabilecek. Buna göre devlet kurumları ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri doğrudan Kızılay’ın iktisadi işletmelerinden, iştiraklerinden, şirketlerinden temin edebilecek.

Cumhuriyet'teki habere göre muhalefet partileri bu düzenlemeye “ihalesiz kaynak aktarımı” eleştirisi yöneltiyor.

VERİLER KIZILAY’A AÇILACAK

Teklifte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardım verilerinin protokoller yoluyla Kızılay’la paylaşılabilmesi de düzenleniyor. Teklifte ayrıca Kızılay şube başkanlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın mütevelli heyetlerine doğal üye olması da düzenleniyor.

'TEK YETKİ' DETAYI

Teklif ile uluslararası Kızılay-Kızılhaç ağı ve yabancı milli cemiyetlerden Türkiye’ye gelecek ayni ve nakdi yardımlarda tek yetkili kuruluş da Kızılay olacak.

Muhalefet düzenlemeyi “denetimsizlik ve ayrıcalık yasası” olarak değerlendiriyor.