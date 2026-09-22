Tarih ve saat verildi: 4 saat lapa lapa kar bekleniyor

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Eylül ayının son günlerinde kış havası kendini gösterecek. Hava Forum’un paylaşımına göre Bolu Kartalkaya’da yarın, yani çarşamba gecesi yaklaşık 4 saat sürecek lapa lapa kar yağışı bekleniyor.

Eylül ayında gelen bu kar yağışı, bölgedeki hava koşullarının dikkat çekici bir değişim göstereceğine işaret ediyor.

4 SAAT BOYUNCA LAPA LAPA YAĞACAK

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarşamba gecesine dikkat çekti. Paylaşımda, Bolu Kartalkaya’da 4 saatlik lapa lapa kar yağışının beklendiği belirtildi.

“EYLÜL’DE HARİKA!”

Hava Forum, kar beklentisini duyurduğu paylaşımında, “Yarın (çarşamba) gece Bolu Kartalkaya'da 4 saatlik lapa lapa kar yağışı bekliyoruz. Eylül'de Harika!” ifadelerini kullandı.

Eylül ayında beklenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kış şartlarının erken görülmesi açısından dikkat çekti. Kartalkaya’da çarşamba gecesi beklenen yağışın yaklaşık 4 saat sürmesi öngörülüyor.