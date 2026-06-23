Taksiciyi vuran zanlı kendini 'Uyuşturucu kullandım' diyerek savundu: Çöp atar gibi atmışsın

İzmir’de taksi şoförü Deniz Örer’in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Doğuş Meşe ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu savunurken, Örer ailesi ve meslektaşları adalet çağrısında bulundu.

9 Mart gecesi Hurşidiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, müşteri olarak bindiği takside sürücü Deniz Örer’i tabancayla öldürdüğü öne sürülen Meşe’nin, daha sonra cesedi araçtan atarak taksiyle uzaklaştığı iddia edilmişti. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sanık tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Meşe hakkında, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"UYUŞTURUCU ETKİSİYLE OLDU"

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan sanık Doğuş Meşe, pişman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Böyle biri değilim, karıncayı bile incitemem. Her şey uyuşturucu etkisiyle oldu. Silaha özenip silah almıştım. O gün de cesaret geldi. Köpekler gibi pişmanım. Olayın şokunu yeni yeni atlatıyorum. Arabayı da korktuğum için alıp kaçtım."

"EŞİMİ ARABADAN ATMIŞ VE BİR KADINLA ALEM YAPMIŞ"

Mahkemede söz alan Deniz Örer’in eşi Ayşe Örer ise sanığın savunmasına tepki göstererek en ağır cezanın verilmesini istedi. Ayşe Örer, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim çok iyi bir insandı. Sanık uyuşturucu etkisinde olduğunu söylüyor ama görüntüleri izledik. Sanık gayet kendisinde ve bilinçli görünüyor. Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış ve bir kadınla alem yapmış. Kalbim dayanmıyor. Allah onu bildiği gibi yapsın."

ANNESİ ÖRER AİLESİNE SABIR DİLEDİ

Duruşmada dinlenilen sanık Meşe'nin annesi O.Ş., Örer ailesine sabır dileyerek, "Akşam telefonla konuşup eve geleceğini söyleyip, benden yemek istedi. Mağdur tarafa çok üzülüyorum. Allah sabırlar versin. Hiçbir anne evladının bu duruma düşmesini istemez" dedi. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Meşe'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine için duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

'İÇİMİZ SOĞUMAYACAK'

Duruşmanın ardından konuşan Deniz Örer'in eşi Ayşe Örer, "İçimiz soğumayacak ve özlemimiz bitmeyecek. Zaman geçtikçe özlemimiz daha artıyor. Sanığın pişman olması beni bağlamıyor. Getirebiliyorsa eşimi geri getirsin. Allah'tan tek dileğim en ağır cezayı alması" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da "Tüm Türkiye'de ticari taksilerde haber merkezinin ne kadar önemli olduğunu bu celsede görmüş olduk. Katile ulaşılmasında haber merkezi ve kamera sisteminin önemi ortaya çıktı. Taksilerde suç işleme amacıyla binenlerin kaçamayacağını görmüş olduk. Sanığın en ağır cezayı alacağını umut ediyoruz ve adalete güveniyoruz" diye konuştu.(DHA)